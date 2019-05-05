مسؤول:ضغوط مليشياوية على عبد المهدي لعدم الالتزام بالعقوبات الأمريكية

مسؤول:ضغوط مليشياوية على عبد المهدي لعدم الالتزام بالعقوبات الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مسؤول عراقي، الأحد، أن أحزابا تابعة لمليشيات الحشد تمارس ضغوطا على حكومة عادل عبد المهدي لدفعها لعدم الالتزام بالعقوبات ضد إيران.وقال المسؤول، إن “ضغوطا كبيرة تمارسها بعض الأحزاب والجهات السياسية على الحكومة لدفعها لعدم الالتزام بالعقوبات ضد إيران”، مؤكدا أن “تلك الضغوط تأتي من قبل الأحزاب المرتبطة بإيران تحديدا”.وأشار إلى، أن “الحكومة تريد خلق توازن وعدم الانجرار نحو إيران، وخرق العقوبات عليها، وتحاول الحصول على تسهيلات أميركية واستثناءات بهذا الجانب”، مشيرا إلى أن “تلك الجهات الضاغطة تريد خرق العقوبات بكل الأحوال، سواء تم الحصول على استثناء أميركي أم لا”.وبين، أن “عبد المهدي يعمل بالتنسيق مع برهم صالح والحلبوسي، لإيجاد حل، والتخلص من هذه الأزمة، التي قد تسبب مشاكل للعراق مع واشنطن”.

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