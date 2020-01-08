مسؤولون أمريكيون:الخسائر قليلة جدا في قاعدة عين الأسد

مسؤولون أمريكيون:الخسائر قليلة جدا في قاعدة عين الأسد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال  مسؤولون أمريكيون، أكدوا أن الخسائر جراء قصف الحرس الثورى الإيرانى لأهداف أمريكية فى العراق منها قاعدة عين الأسد العسكرية فى محافظة الأنبار، قليلة جدا.ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مايك بومبيو وزير الخارجية أطلع برزاني رئيس وزراء حكومة كردستان العراق بشأن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية عراقية.كان قائد الحرس الثوري الإيرانى اللواء حسين سلامى، قال أن الهجمات الإيرانية الصاروخية على الأهداف الأمريكية فى العراق هي الخطوة الأولى، وطهران لن ترحم الأمريكيين.

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