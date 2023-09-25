مسؤول أردني:تأخير الربط الكهربائي مع العراق متوقف على فتح الاعتمادات البنكية

مسؤول أردني:تأخير الربط الكهربائي مع العراق متوقف على فتح الاعتمادات البنكية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مسؤول أردني، اليوم الإثنين (25 أيلول 2023)، عن سبب تأخر انطلاق المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق، والتي تصل إلى قدرة 150 ميغاواط.وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، المهندس أمجد الرواشدة، لوسائل إعلام الاردنية، إن سبب التأخر هو “عملية استكمال الإجراءات من قبل الطرفين لغايات إتمام الاتفاقية والاعتمادات البنكية”.ولفت إلى أنه تبقى استكمال التوقيع النهائي على الاتفاقية والمسائل المتعلقة بفتح الاعتمادات البنكية، لكن الأمور التجارية تم الاتفاق عليها تمامًا بين البلدين.ولم يحدد الرواشدة موعدًا لبدء المرحلة الأولى للربط الكهربائي؛ “استنادًا إلى أن النقطة المتعلقة بالملف ربما تأخذ مدة زمنية قصيرة أو قد تصل إلى شهر”.وفي أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، إن بلاده جاهزة لبدء تنفيذ المشروع خلال أيام.وكان من المقرر أن يدخل الربط الكهربائي بين البلدين حيز التنفيذ الشهر الماضي، وفق تصريحات سابقة للمتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *