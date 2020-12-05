مسؤول أمريكي:تخفيض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق إجراءً مؤقتاً

مسؤول أمريكي:تخفيض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق إجراءً مؤقتاً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح مسؤول أمريكي سابق، السبت، طبيعة الإجراء الأمريكي بشأن تخفيض عدد الدبلوماسيين الأمرييكين في العراق.وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، فيليب كراولي، في تصريح صحفي، إن “خفض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق يعد إجراءً مؤقتاً ستراجعه الإدارة الجديدة للبيت الأبيض”.وأضاف، أن “قرار التخفيض جاء بتوجيه من الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، قبيل مغادرتها سدة الحكم بعد سبعة أسابيع من الآن”.وأشار كراولي، إلى أن “إجراء تخفيض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق هو إجراء مؤقت، وعلينا انتظار إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن”، مبيناً أن “الإدارة الجديدة للبيت الأبيض ستعمل على مراجعة قرار التخفيض”.وأكد المسؤول الأمريكي السابق، أن “الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، ستراجع الكثير من القرارات والإجراءات التي اتخذها ترامب في العراق”.

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