مسؤول أمريكي:حزب الله هَرَّب كميات مُخبأة من نترات الأمونيوم إلى أوروبا

مسؤول أمريكي:حزب الله هَرَّب كميات مُخبأة من نترات الأمونيوم إلى أوروبا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مسؤول أمريكي كبير في مجال مكافحة الإرهاب، إن حزب الله هَرَّب كميات مُخبأة من نترات الأمونيوم إلى أوروبا لاستخدامها في شن هجمات، بحسب صحيفة «تليغراف» البريطانية. وأبلغ السفير ناثان سيلز المنسق لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، الصحفيين في بيان موجز، أن الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران، نقلت نترات الامونيوم من بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا.وتسبب نترات الأمونيوم، وهو مركب كيميائي يستخدم غالبا في تصنيع المتفجرات، ويباع تجاريا أيضا للاستخدام كسماد، في انفجار آب الذي وقع في مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 190 شخصا، وإصابة 6500 آخرين. ونتج هذا الانفجار عن اشتعال النيران في 2750 طن من نترات الأمونيوم.وقال سيلز:» اليوم الحكومة الأمريكية تكشف النقاب عن معلومات جديدة بشأن تواجد حزب الله في أوروبا». وتابع مدعيا: «منذ 2010، أسس حزب الله مخابئ لنترات الأمونيوم في أنحاء أوروبا، بنقل حقائب إسعافات أولية تحتوي على هذه المادة، أستطيع أن أكشف أن مثل هذه المخابئ تم نقلها من بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا».وأوضح أنه تم اكتشاف مخابئ هامة لنترات الأمونيوم وتدميرها في فرنسا واليونان وإيطاليا، ولهذا السبب فإن الإدارة الأمريكية «تعتقد أن هذا النشاط لايزال مستمرا». وقال سيلز للصحفيين في مؤتمر باللجنة اليهودية الأمريكية:» لماذا خزن حزب الله نترات الأمونيوم في الأراضي الأوروبية؟، الإجابة واضحة». وأضاف أنه:» يخزن هذه الأسلحة في مكان حتى يستطيع أن ينفذ هجمات إرهابية خطيرة، حيث يعتبر أسياده في طهران هذا أمرا ضروريا»، مشيرا إلى دعم وتمويل طهران للجماعة الشيعية.وكانت تليغراف ذكرت في 2017 أنه تم اكتشاف مخزونات نترات الأمونيوم في مستودعات في لندن. وزعمت أن المخزون في بريطانيا لم يكن معزولا، وإنما كان جزءا من مؤامرة دولية لحزب الله لوضع الأساس لهجمات مستقبلية.

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