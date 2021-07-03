مسؤول أمريكي:سنرد على الهجمات الإرهابية للحشد الشعبي فور تنفيذها

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وزير النفط:إحالة مصفى ذي قار الاستثماري الى شركة الأوسط للطاقة
صالح:موازنة 2021 لاتحتاج إلى الاقتراض
الطاقة النيابية:إيران والحشد الشعبي يمنعان شركة سيمنس بإكمال مشاريع الكهرباء في العراق
خبير يتوقع وصول إيرادات العراق النفطية إلى 70 مليار دولار خلال العام الجاري
الكاظمي يؤكد على تعزيز التعاون العسكري بين العراق وايطاليا
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وزير النفط:إحالة مصفى ذي قار الاستثماري الى شركة الأوسط للطاقة
صالح:موازنة 2021 لاتحتاج إلى الاقتراض
الطاقة النيابية:إيران والحشد الشعبي يمنعان شركة سيمنس بإكمال مشاريع الكهرباء في العراق
خبير يتوقع وصول إيرادات العراق النفطية إلى 70 مليار دولار خلال العام الجاري
الكاظمي يؤكد على تعزيز التعاون العسكري بين العراق وايطاليا
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انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
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التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
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