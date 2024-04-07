مسؤول أممي:الحرب على غزة خيانة للإنسانية

مسؤول أممي:الحرب على غزة خيانة للإنسانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف مسؤول عمليات الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث ،مساء أمس السبت،، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تدخل شهرها السابع اليوم بأنها «خيانة للإنسانية».ودعا غريفيث في بيان صدر في نيويورك، عشية مرور ستة أشهر على الحرب، إلى «تصميم جماعي على محاسبة (المسؤولين) عن هذه الخيانة للإنسانية».كذلك، لاحظ أنه رغم «الاستياء العالمي»، «لم يتم إنجاز سوى القليل لوضع حد للحرب، لصالح إفلات كبير من العقاب».وأضاف غريفيث «بالنسبة إلى سكان غزة، لم تحمل أشهر الحرب الستة سوى الموت والدمار وإمكان (وقوع) مجاعة وشيكة تسبب بها الإنسان».وقال: «هذه الحرب تحصد يومياً المزيد من الضحايا المدنيين، وكل ثانية تستمر فيها الحرب تتكون صورة ضبابية عن المستقبل بسبب هذا الصراع المحتدم».وتابع: «سبق وأن أكدت أنا والعديد أكثر من مرة، أن نهاية هذه الحرب طال انتظارها».وتابع الدبلوماسي البريطاني بالقول «بالنسبة للأشخاص المتضررين من هجمات 7 أكتوبر، فقد مرت ستة أشهر من الحزن والآسى».وأضاف: «نادراً ما كان هناك مثل هذا الغضب العالمي إزاء حصيلة ضحايا الصراع، وفي الوقت نفسه عدم بذل الكثير من الجهد لوضع حد لها، وبدلاً من ذلك هناك الكثير من الإفلات من العقاب».

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