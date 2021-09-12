مسؤول أمني:الهجوم على مطار أربيل بطائريتن مسيرتين

مسؤول أمني:الهجوم على مطار أربيل بطائريتن مسيرتين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مسؤول أمني إقليم كردستان، الأحد، معلومات جديدة عن الهجوم الذي تعرض له مطار أربيل فجر اليوم، فيما علق المحافظ على الحادث. وأكد ممثل وزارة الداخلية والبيشمركة في غرفة العمليات المشتركة اللواء عبدالخالق طلعت، في تصريح ، أنّ “الهجوم تم بطائريتن مسيرتين، وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها هجوم على أربيل”، مبيناً أن “الهجوم استهدف القوات الأميركية داخل مطار أربيل، ولم يسفر الهجوم عن أية أضرار بشرية”.وأوضح طلعت أن “المسؤولين عن العملية معروفون ويجب عليهم إعلان مسؤوليتهم عن الهجوم”.  من جانبه قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، “نحن مشغولون بالوقت الحالي بإحباط الهجوم ومن المحتمل وقوع هجمات أخرى”.فيما كتب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك حول الهجوم، “أربيل قوية ولا تهزّ”، متوجهاً بالشكر إلى جميع القوات الأمنية.وأكّد خوشناو بالقول، “هذه المرة أيضاً، كما هو الحال، فشلت محاولات الأعداء”، مضيفاً: “أنتظروا بيان جهاز مكافحة الإرهاب لإقليم كردستان وإعلان إحباط الأعداء”.

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