مسؤول إيراني:الكاظمي سيزور إيران قريبا

مسؤول إيراني:الكاظمي سيزور إيران قريبا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الايرانية العراقية حميد حسيني، الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى العاصمة الإيرانية طهران.ونقلت وكالة “فارس” في خبر ، إن “الزيارة ستكون بالغة الاهمية ومن شأنها ان تعكس آثار ايجابية على صعيد العلاقات السياسية والتجارية”.ولم يحدد المسؤول الإيراني أي موعد للزيارة او ذكر تفاصيل أخرى بشأنها.

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