مسؤول :اتفاق سياسي على بقاء عبد المهدي!!

مسؤول :اتفاق سياسي على بقاء عبد المهدي!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول حكومي، السبت، أنه لا يوجد بديل لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي وسيتم منح حكومته مهلة زمنية لتنفيذ حزم الإصلاح.وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، إنه “حتى الآن لا يوجد أي بديل لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وأي حديث خلاف ذلك غير صحيح، وهناك كتل قد تتراجع عن مواقفها بالأيام المقبلة، أبرزها تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وسائرون بزعامة الصدر “.ولفت إلى، انه “سيتم طرح منح الحكومة مهلة زمنية لتنفيذ حزم الإصلاح والوعود للمتظاهرين، وقد تكون لستة أشهر أو حتى منتصف العام المقبل 2020، يعتبر هذا الخيار هو المتاح بيد القوى السياسية، ومن المؤكد أنه لن يكون مقبولاً، لذا قد يكون هناك تصعيد في إجراءات مواجهة التظاهرات”.ورأى، أن “اختيار عبد المهدي للمهمة عام 2018 كان كورقة أخيرة ولو وجد أفضل منه لتم تقديمه”.

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