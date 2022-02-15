مسؤول انباري يستغرب من عدم تشغيل المصانع الحكومية المتوقفة في المحافظة

مسؤول انباري يستغرب من عدم تشغيل المصانع الحكومية المتوقفة في المحافظة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ابدى قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الثلاثاء ، استغرابه من عدم اتخاذ اي خطوات فعلية لتشغيل المصانع الحكومية المتوقفة منذ اكثر من 18 عاما.وقال المحلاوي في تصريح  صحفي: ان “حكومة الانبار المحلية تستغرب من عدم اتخاذ اي خطوات فعلية جادة من الحكومة المركزية لتشغيل المصانع الحكومية المتوقفة منذ اكثر من 18 عام على الرغم من اهمية هذه المصانع في تعضيد واردات الدولة وانتعاش الواقع الاقتصادي للمحافظة “.واضاف ان” تشغيل المصانع الحكومية في الانبار سوف يسهم في القضاء على البطالة وافساح المحال للعاطلين عن العمل في المحافظات الاخرى العمل في تلك المصانع التي بحاجة الى ايدي عاملة كبيرة عند تشغليها”، مبينا ان” الحكومة المركزية لم تتخذ اي خطوات باتجاه تشغيل هذه المصانع التي كانت سابقا تحقق واردات مالية ضخمة لوزارة المالية”.وأوضح المحلاوي، أن “عشرات الشركات الاستثمارية المحلية والاجنبية فاتحت الحكومة المركزية بعرضها كفرصة استثمارية الا ان الجهات المعنية لم توافق على الية استثمارها من دون معرفة الاسباب لتبقى هذه المصانع اسيرة الاهمال رغم اهميتها الاقتصادية “.

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