مسؤول حكومي:تحالف الحلبوسي سرق (5) آلاف بطاقة انتخابية من الانبار لغرض التزوير

مسؤول حكومي:تحالف الحلبوسي سرق (5) آلاف بطاقة انتخابية من الانبار لغرض التزوير
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 الرمادي/ شبكة أخبار العراق- كشفت مسؤول حكومي محلي في محافظة الانبار، غربي العراق، يوم الأربعاء، عن فقدان أثر آلاف البطاقات الانتخابية الخاصة بنازحي الأنبار القاطنين في إقليم كردستان.وأفاد المصدر ، طالباً عدم نشر اسمه، إن “نحو 5 آلاف بطاقة انتخابية خاصة بنازحي الأنبار الموجودين في مدينتي أربيل والسليمانية فقدت أثرها من خلال سرقتها من قبل تحالف الحلبوسي المتنفذ في المحافظة”.وأوضح أنه “تم إرسال البطاقات منذ انطلاق حملة تحديث البيانات قبل أكثر من ستة أشهر، لكن لم يتسلمها أصحابها، وفقد أثرها، ويجري تتبع الموضوع مع مكاتب المفوضية المعنية بالإقليم”. وأضاف المصدر أن “النازحين في تلك المناطق يطالبون حكومة الانبار ببطاقاتهم المفقودة”.

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