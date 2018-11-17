مسؤول عراقي: ديوننا 124 مليار دولار وسأكشف فضائح وزارة النفط

مسؤول عراقي: ديوننا 124 مليار دولار وسأكشف فضائح وزارة النفط
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بقلم:هادي جلو مرعي

كشف القيادي السابق في دولة القانون ورئيس حزب كفاءات هيثم الجبوري لمركز القرار السياسي للدراسات عن سعيه الحثيث لكشف ملفات الفساد في وزارات الدولة العراقية، ومنها وزارة النفط التي وصف فسادها بالفاضح، وأشار الجبوري خلال حوار عميق مع ضيوف ومسؤولي مركز القرار السياسي للدراسات أداره مدير المركز حيدر الموسوي: الى أن ديون العراق الخارجية والداخلية بلغت 124 مليار دولار، منوها الى الى ان 40 مليار دولار من تلك الديون تعود لدول الخليج الى دعمت نظام صدام حسين في الحرب على إيران، وإن تلك الدول لم تتحدث مع بغداد عن تلك الأموال، وهناك 33 مليار دولار لدول أجنبية ومؤسسات مصرفية عالمية، و51 مليارا منها كديون داخلية.

الجبوري تحدث في ندوة مركز القرار السياسي عن واقع تصدير وإنتاج النفط، واوضح: أن نفط كركوك يستخدم لتلبية الحاجة المحلية فقط لصعوبة نقله من حقول كركوك، وإن الحاجة المحلية تبلغ 600 ألف برميل يوميا، ونوه الى أنه يملك ملفات فساد تتعلق بعمل وزارة النفط ترقى الى فضائح يزمع الكشف عنها ويبذل جهودا مع وزارات اخرى تعاني من المشكلة ذاتها حيث يتقاضى بعض العاملين الأجانب 70 ألف دولار وشبابنا عاطل.

وفيما يتعلق بجباية الاموال والضرائب قال الجبوري لمركز القرار السياسي: إن معظم دول العالم تعتمد في مصادر دخلها على الضرائب وجباية الرسوم مقابل تقديم خدمات للمواطنين، ولكننا في العراق نعاني من إشكالية تتعلق بالعجز عن تقديم خدمات تناسب ماتجبيه الدولة من رسوم وضرائب، وهذا يجعل المواطن غير مقتنع بالأمر.

الجبوري تحدث لمركز القرار عن اللجنة المالية في البرلمان، مقترحا تقسيمها الى لجنتين مالية، وأخرى نسميها لجنة الموازنة والحسابات الختامية، وذكر إن هناك مشكلة تتمثل بعدم القدرة على مراجعة الحسابات الختامية التي يقدمها ديوان الرقابة المالية بسبب ضغط الوقت والمشاكل، كما أكد على وجود خيبة أمل كبيرة بسبب الضغوط التي يمارسها الفاسدون الذين يعرقلون جهود كشفهم لمايملكون من اموال وأدوات وجيوش ألكترونية جاهزة للتسقيط.الجبوري عبر عن رضاه عن الجهود التي بذلت لتخصيص نسبة 30 % من اموال الجباية في المحافظات لتلبية إحتياجاتها الخدمية، بينما يذهب 70% الى خزينة الدولة.

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