مسؤول كردي ينفي مشاركة أكراد إيران وتركيا وسوريا في انتخابات الإقليم

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السوداني:العراق في مرحلة النمو الاقتصادي غير النفطي
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
نائب:السياسة العراقية الخارجية تجاه تركيا ضعيفة جداً
مصدر أمني:ضبط (55) عقداً زراعياً مزوراً بأسم قيادية في حزب الحلبوسي
الإقاليم النيابية:تعديل قانون مجالس المحافظات لمنحها صلاحيات أوسع
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انطلاق تدريبات فريق الناشئين لكرة القدم
تقرير صحفي:مينديز ناقش مع لابورتا مصير بعض اللاعبين في النادي الكتالوني
الاولمبية العراقية تتعاقد مع خبير اسباني في إعداد خططها الاستراتيجية
المنتخب العراقي للشباب سيلتقي نظيره الاسترالي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري
اللاعب (هالاند) سيغادر فريقه مانشستر سيتي
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