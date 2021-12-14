مسؤول محلي سابق:الأحزاب الكردية أجلت فتح مقراتها في ديالى

مسؤول محلي سابق:الأحزاب الكردية أجلت فتح مقراتها في ديالى
آخر تحديث:

بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس محافظة ديالى الاسبق محمد خالد، الثلاثاء، أن الاحزاب الكردية اجلت فكرة اعادة مقراتها في 4 مدن بالمحافظة.وقال خالد في حديث صحفي،ان” جميع الاحزاب الكردية ومن بينها الاتحاد الوطني والديمقراطي اغلقت مقراتها في جميع المدن المشمولة بالمادة 140 من الدستور بعد احداث تشرين الاول 2017 باستثناء خانقين الذي تم اعادة فتح مقر الاتحاد الوطني الكردستاني فيما بعد”.واضاف خالد،ان” الاحزاب الكردية حاولت اعادة فتح مقراتها في مدن( جلولاء- السعدية- قره تبه- جبارة) الا انها اصطدمت بوجود رفض كبير من قبل شرائح واسعة من المجتمع خاصة وان هناك قلق حقيقي من ان عودتها ستؤدي الى تؤترات في مناطق بدات تشهد استقرار نسبي في الاوضاع الامنية”.واشار الى ان” الاحزاب الكردية اجلت فكرة فتح مقراتها في المدن الاربعة لانها ادركت بان الاجواء العامة لاتسمح لهذه الخطوة التي قد تؤدي الى اشكالات كبيرة خاصة “.وكانت الاحزاب الكردية تهيمن على المدن المشمولة بالمادة 140 من الدستور من خلال ادارتها لاغلب المناصب الادارية والحكومية فيها. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *