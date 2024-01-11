مسؤول محلي: ملفات فساد محافظ البصرة(أسعد العيداني) لم تحسم بعد

مسؤول محلي: ملفات فساد محافظ البصرة(أسعد العيداني) لم تحسم بعد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة السابق محمد المنصوري، الخميس، ان ملفات الفساد في محافظة البصرة في كافة القطاعات لم يتم فتحها او التحقيق بها منذ سنوات عديدة , الا انها في عهد اسعد العيداني اخذت منحى كبير وباساليب جديدة.وقال المنصوري في تصريح  صحفي , ان ” لدى لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة السابق العديد من ملفات الفساد الا انها لم يتم حسمها وكنا نامل في عهد اسعد العيداني ان تتم فتحها، حيث اخذت منحى كبير وباساليب جديدة “.وأضاف، ان ” من بين اخطر ملفات الفساد تعلقت بقطاعات الصحة والنفط والتعليم وغيرها”.وبشأن التجديد للعيداني، اكد المنصور، ان ” القرار غير صحيح ولا يخدم محافظة البصرة، ولابد من تقديم دماء جديدة قادرة على فتح تلك الملفات”.وأشار الى ان ” التجديد للمحافظ سيكرس الهيمنة والدكتاتورية على مقدرات المحافظة وحصرها بجهة واحدة ” .

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