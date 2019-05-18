مسؤول:20 مهندسا من شركة أكسون موبيل غادروا العراق إلى دبي

مسؤول:20 مهندسا من شركة أكسون موبيل غادروا العراق إلى دبي
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بغداد/شبكة اخبار العراق- كشف مسؤول عراقي ، السبت (18 ايار 2019)، أن مهندسي شركة “اكسون موبيل” الامريكية العاملة في العراق، والذين انسحبوا منه في وقت سابق، سيعملون من دبي.ونقلت وسائل اعلام عربية عن المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قوله، إن “شركة اكسون موبيل الاميركية ستدير اعمالها في العراق عبر مهندسيها من امارة دبي في الامارات”.وكان مصدر في مطار البصرة الدولي، قد أفاد، السبت (18 أيار 2019)، بأن 20 أمريكياً من الموظفين بشركة اكسون موبيل، الامريكية، غادروا العراق متوجهين الى الامارات العربية المتحدة.وافاد المصدر ، إن “أكثر من عشرين مواطناً امريكياً يعملون ضمن شركة (اكسون موبيل) غادروا من البصرة الى دولة الامارات العربية المتحدة”.وأضاف، أن الموظفين “تركوا البصرة قبل ساعتين عبر الرحلة المتجهة من مطار البصرة الى مطار دبي”.وكان مجلس محافظة البصرة قد نفى، السبت (18 أيار 2019)، خروج موظفي شركة اكسون موبيل من المحافظة، فيما بين أنهم ما زالوا يمارسون أعمالهم.وقال رئيس المجلس صباح البزوني في تصريح لعدد من الصحفيين ، إن، “الوضع الامني في البصرة مستقر والشركات النفطية تتمتع بالحماية الكاملة سواء الحماية الحكومية او الحماية الاجتماعية كونها مصدر رزق للكثير من العراقيين”.ونفى البزوني، “مغادرة الموظفين الامريكيين الشركات النفطية”، قائلاً: “ما نسمعه من اخبار، عبارة عن زوبعة إعلامية ولا يمكن مغادرة موظفي الشركات النفطية الامريكية فمغادرتهم معناه توقف العمل في جزء كبير من القطاع النفطي”.

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