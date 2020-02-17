مساء اليوم..علاوي يجتمع برؤساء الكتل لاطلاعهم على تشكيلة حكومته

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن سائرون، علي غلام اللامي، اليوم الإثنين (17 شباط، 2020) عن اجتماع مرتقب اليوم لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وقادة الكتل السياسية لطرح اسماء المرشحين وتقديم سيرهم الذاتية .

وقال اللامي في حديث صحفي، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيطرح اليوم أسماء المرشحين وتقديم سيرهم الذاتية خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل ليتسنى لأعضاء مجلس النواب معرفة الشخصيات المرشحة “.