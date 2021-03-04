مساء اليوم..ليفربول في مواجهة تشيلسي

مساء اليوم..ليفربول في مواجهة تشيلسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يخوض فريق ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، مواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف نظيره تشيلسي، على ملعب “آنفيلد”، في قمة منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.ولا يملك ليفربول أي بدائل سوى تحقيق الفوز في مواجهة تشيلسي الصعبة، من أجل الحفاظ على آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي لضمان المشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.واستعاد الريدز نغمة الانتصارات من جديد في البريميرليغ مؤخرا، بعدما حقق فوزا غاليا على مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدفين دون مقابل.ويسعى النجم المصري محمد صلاح هداف البريميرليغ، لزيادة سجله التهديفي أمام فريقه السابق تشيلسي، حيث شارك الفرعون في 14 مباراة سابقة بمسيرته الاحترافية خلال السنوات الماضية ضد البلوز.ونجح صلاح في تسجيل 5 أهداف كما صنع هدفين آخرين، كما قاد فريقه نحو تحقيق 7 انتصارات بالإضافة إلى تعادلين فيما خسر 5 مباريات ضد تشيلسي في جميع المسابقات.في المقابل، يبحث تشيلسي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل عن انتزاع الثلاث نقاط خارج ملعبه من أنياب الريدز، من أجل العودة للمربع الذهبي من جديد هذا الموسم.وكان تشيلسي قد تعادل في المواجهة الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام ضيفه مانشستر يونايتد، على ملعب “ستامفورد بريدج”.ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 26 جولة من المسابقة، برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الخامس برصيد 44 نقطة. 

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