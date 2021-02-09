“مسبار الأمل” الإماراتي يصل المريخ

“مسبار الأمل” الإماراتي يصل المريخ
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- ساعات قليلة تفصل العرب عن أبعد نقطة وصلوا إليها في تاريخهم وذلك عندما يدخل “مسبار الأمل” إلى مدار الالتقاط حول المريخ.فبعد أقل من 12 ساعة سيبدأ “مسبار الأمل”، أول مسبار عربي ينطلق خارج مدار الأرض لاستكشاف الكوكب الأحمر، بإبطاء سرعته ذاتياً من 121 ألف كيلومتر في الساعة إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة فقط، وذلك خلال 27 دقيقة تعرف باسم “الـ27 دقيقة العمياء”، وذلك باستخدام محركات الدفع العكسي الستة “دلتا في” المزود بها المسبار.وخلال الدقائق العمياء هذه سيعالج “مسبار الأمل”، المشروع العلمي العملاق بأهدافه غير المسبوقة في تاريخ البشرية، كافة التحديات بطريقة ذاتية، إذ سيكون الاتصال بمركز التحكم في المحطة الأرضية بالخوانيج في دبي متأخرا.وفي حال وجود أي أعطال فنية في أكثر من اثنين من محركات الدفع العكسية التي يستخدمها المسبار في عملية إبطاء سرعته، سيتسبب ذلك في أن يتيه المسبار في الفضاء العميق أو يتحطم وفي كلتا الحالتين لا يمكن استرجاعه.وستكون اللحظة الحاسمة، الثلاثاء، عندما يتمكن فريق المحطة الأرضية في الخوانيج من استلام الإشارة من المسبار فور تخطيه الدقائق الـ27 العمياء إيذاناً بإعلان نجاح المهمة في هذه المرحلة.الجدير بالذكر أن استقبال إشارات الراديو من المريخ إلى الأرض يستغرق نحو 20 دقيقة، ولتخطي هذا التحدي فقد صمم “مسبار الأمل” بطريقة يستطيع من خلالها إكمال عملية الالتقاط بشكل آلي دون الحاجة للتحكم من المحطة الأرضية.ويتوقع فريق التحكم الأرضي استقبال أول إشارة من المسبار في المحطة الأرضية بمجرد وصولها إلى الأرض من أسرع نقطة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *