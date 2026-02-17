مستشار إيراني:المالكي لن ينسحب من الترشيح

مستشار إيراني:المالكي لن ينسحب من الترشيح
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس ائتلاف دولة القانون، الإيراني الأصل عباس الموسوي، اليوم الثلاثاء، أن موقف التحالف ثابت ولا تراجع فيه، مشدداً على أن هذا الالتزام يستند إلى قناعة راسخة والتزام أخلاقي وسياسي بقرارات الإطار.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “نحن جزء من قرار الإطار ولسنا خارجه، ونؤمن بأن وحدة الموقف واحترام الآليات المتفق عليها هما أساس الاستقرار والثبات”. وأضاف أن “كما تم تكليف المالكي وفق الآلية ذاتها وبإرادة الإطار، فإن أي تغيير في المسار أو الأشخاص لا يمكن أن يتم إلا عبر الإطار نفسه ووفق قراره”.وشدد الموسوي على أن التزامهم ليس شكلياً، بل هو “التزام بالمؤسسة وبالنهج، وبمبدأ الشراكة في اتخاذ القرار والحفاظ على وحدة الإطار وقراره، خاصة وأن كتله المكون الأكبر للائتلاف”.

