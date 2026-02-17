مستشار إيراني:المالكي لن ينسحب من الترشيح

آخر تحديث:
مستشار حكومي: الرواتب مؤمنة ولا خوف عليها
حكومة السوداني: نظام ألاسيكودا نظام دولي ضمن التزامات العراق لمكافحة تهريب العملة وغسيل الأموال
ميليشيا كتائب سيد الشهداء النيابية تقترح باستيراد (100)ألف سيارة سنويا لخدمة المقاومة
سعر صرف الدولار يرفض النزول أعتزازاً بإيران
المنافذ الحدودية: قريباً افتتاح منفذَي الوليد وربيعة مع سوريا
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
مستشفى دار السلام… نموذج إنساني في دعم العراقيين المتعففين والمرضى في الأردن
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
الرئاسات الثلاث متوقفة على حجم الضربات الامريكية على ايران
ترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء .. عودة الحرب بين جيش يزيد والحسين
الزعيم الأوحد نوري المالكي الأول و نقيضه نوري المالكي الثاني في مراحله السياسية المختلفة
الحشد الشعبي ضحية عراقية في محراب ولاية الفقيه
ماذا تبقّى من مفهوم الدولة في العراق؟
مصدر مطلع: صراع الحرامية على مطار النجف بين المالكي والحكيم
على أساس أكو كهرباء..وزارة الكهرباء: ارتفاع نسبة الجباية إلى 44%
ائتلاف إللا قانون: المالكي رئيساً للحكومة المقبلة حتى الوفاة رغم أنف أمريكا!!
إيران: الشعب العراقي خادم ومطيع لمشروع ثورة الإمام خميني ولن نتنازل للمطالب الأمريكية
تركيا:لا نسمح لميليشيا الحشد بدعم المنظمات الكردية الإرهابية في سنجار
