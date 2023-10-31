مستشار السوداني:أكثر من (1400) مشروع متلكئ جراء الفساد

مستشار السوداني:أكثر من (1400) مشروع متلكئ جراء الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار السوداني للشؤون السياسية فادي الشمري ،الثلاثاء، هناك أكثر من 1400 مشروع متلكئ، وتم إطلاق 490 مشروع متوقف دفعة واحد من البصرة إلى المحافظات الوسط والجنوب وصولًا إلى بغداد والمحافظات المحررة، مشيرا في حديث صحفي، إلى وجود أكثر من 190 مشروع أطلق في العاصمة بغداد من قبل امانة العاصمة ووزارة الإعمار والإسكان والمحافظة.وتابع، انه” تم إقرار المخطط الإنمائي للعاصمة بغداد بعد تلكؤ وتوقف دام اكثر من 12 عام، مبينا ان مشروع الطريق الحلقي الرابع سيقلل الازدحامات في بغداد بنسبة 50%”.

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