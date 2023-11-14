مستشار السوداني:الحكومة أصبحت” سوبر ماركت” لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار

مستشار السوداني:الحكومة أصبحت” سوبر ماركت” لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اشار مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء  اليوم الثلاثاء، الى ان الحكومة فعلت اربع سلال لمواجهة اسعار الدولار المرتفعة.وذكر صالح في حديث صحفي، ان “السوق الموازية للصرف تشكل حيزا لا يتعدى الـ10 بالمئة من السوق النقدي الاجنبي في العراق، بينما يقع الثقل المركزي الذي يستقر في مبيعاته على ١٣٢٠ دينارا للدولار ويمول تجارة العراق الخارجية”.واضاف ان “الدولة دخلت في اربع سلال قوية مساندة لاستقرار الاسعار وهي خطة دفاعية مهمة” مبينا ان “هذه السلال تتعلق بسلة للبناء باسعار مستقرة وايضا سلة غذائية موازية مستقرة  وسلة دوائية وهناك سلة لقطع الغيار”.

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