مستشار السوداني:العراق العاشر عالميا في مخزون الغاز

مستشار السوداني:العراق العاشر عالميا في مخزون الغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار إن استثمار الغاز في مجال الطاقة هو أهم مميزات حكومة السوداني، مبينا أن الحرب الروسية الأوكرانية حولت أنظار أوروبا للبحث عن أسواق جديدة للطاقة ومنها العراق الذي يعد العاشر عالميا في مخزون الغاز.وأضاف النجار في حوار متلفز اليوم، إن العراق من خلال هدر الغاز في الأعوام السابقة فقد القدرة على إدارة ملف الطاقة ماليا وبيئيا بشكل صحيح، وأن الحكومة اليوم تستفيد من خبرة الشركات الأجنبية العاملة في استثمار هذا المورد، مشيرا إلى أن العراق بلد مهيأ للاستثمار والتطوير في كل المجالات، وأن تنميته تعود بالنفع على جميع المنطقة.

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