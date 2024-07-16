مستشار السوداني:المشكلة مع إيطاليا ما زالت قائمة بشأن العقوبات المفروضة على البنك المركزي العراقي

مستشار السوداني:المشكلة مع إيطاليا ما زالت قائمة بشأن العقوبات المفروضة على البنك المركزي العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار الأمني للسوداني ، الثلاثاء، يحاول رئيس الوزراء محمد السوداني  على حل مشكلة “كبيرة” مع إيطاليا تسببت بفرض عقوبات على البنك المركزي، ومنعت طاقم السفارة العراقية هناك من تسلم رواتبهم مباشرة.وأضاف خالد اليعقوبي في حديث صحفي، إن “أموال العراق ما تزال محمية بالأمر التنفيذي الذي يجدده الرئيس الأميركي في كل عام، وهناك دول لدينا مشاكل معها وكسبت دعاوى كبيرة أدخلت البنك المركزي العراقي بالعقوبات”.وأضاف اليعقوبي أن “السوداني مستمر بالمفاوضات بهدوء ويحاول حل مشكلة كبيرة عمرها 40 سنة مع إيطاليا”، مبيناً أن “العراق لا يستطيع تحويل الرواتب إلى سفارته في إيطاليا لأن أي دولار يدخل تتم مصادرته”.وأشار اليعقوبي إلى أن “طاقم السفارة العراقية في إيطاليا يضطر لجلب الرواتب من بولونيا”.

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