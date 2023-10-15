مستشار السوداني:تأخير تنفيذ الاتفاق السياسي بسبب تأخير إقرار الموازنة!!

مستشار السوداني:تأخير تنفيذ الاتفاق السياسي بسبب تأخير إقرار الموازنة!!
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف سبهان ملا جياد مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للشؤون السياسية ، اليوم الأحد (15 تشرين الأول 2023)، سبب تأخير تنفيذ فقرات وبنود الإتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة.وذكر جياد في حديث صحفي، إنّ “رئيس الحكومة محمد شياع السوداني جاد بتنفيذ كامل بنود الاتفاق السياسي الذي شكل على أساسه الحكومة الحالية، وهناك نسب متقدمة في الكثير من فقرات وبنود هذا الاتفاق”.وأضاف ان “تأخير تنفيذ بنود وفقرات الاتفاق السياسي، تأخرت خلال الأشهر الماضية بسبب التأخير بتشريع قانون الموازنة، وهناك جدية في تنفيذ كامل بنود الاتفاق خلال المرحلة المقبلة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبكل المسارات المتفقة عليها داخل ائتلاف إدارة الدولة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *