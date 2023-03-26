مستشار السوداني:على الحكومة تعديل الدستور

مستشار السوداني:على الحكومة تعديل الدستور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد المستشار الفني لرئيس الوزراء محمد صاحب الدراجي، اليوم الاحد، ان الحكومة لا علاقة لها “فنيا” بقانون الانتخابات، فيما أشار الى ان الحكومة مهتمة بالتعديلات الدستورية بشكل اكبر.وقال الدراجي في حوار متلفز ، إن ” تعديل قانون الانتخابات من مسؤولية البرلمان ولا علاقة للحكومة بذلك”.وأضاف، ان “المنهاج الحكومي ابدى استعداده لتعديل قانون الانتخابات”، مشيرا الى ان “تعديل الدستور اهم بكثير من تعديل قانون الانتخابات”.وتابع الدراجي، ان “ائتلاف إدارة الدولة يتحمل نتائج فشل الحكومة ونجاحها “، لافتا الى ان “قانون الانتخابات” السابق فصل على مقاسات كتل معينة”

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