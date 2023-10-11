مستشار السوداني:قوات الاحتلال الصهيوني تعمل على تهجير أهل غزة

مستشار السوداني:قوات الاحتلال الصهيوني تعمل على تهجير أهل غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية سبهان ملا جياد،الاربعاء، توجهات أمريكا خطيرة تجاه احداث فلسطين بالخطيرة وغير المبررة، مؤكدا موقف العراق في دعم القضية الفلسطينية. وقال ملا جياد في حوار متلفز ، ان ” قوات الاحتلال الصهيوني تعمل على تهجير اهل غزة من منازلهم بداعي الانتقام”. وأضاف ان “العراق لن يتخلف عن موقفه تجاه فلسطين وسيكون جزءا من المواجهة مع الصهاينة”. وأوضح انه ” لابد من وجود موقف عربي موحد من فلسطين وقد نجد انفسنا في داخل مواجهة خلال الأيام القادمة”.

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