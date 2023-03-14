مستشار السوداني لشؤون المناخ:100 مليار دولار صندوق المشاريع المناخية

مستشار السوداني لشؤون المناخ:100 مليار دولار صندوق المشاريع المناخية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة والمناخ، علي اللامي، اليوم الثلاثاء، عن المشاريع المقرر تنفيذها للتقليل من آثار التغيرات المناخية، فيما حدد موعد عقد المؤتمر الاقليمي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال اللامي للوكالة الرسمية، ، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بين في كلمته خلال مؤتمر العراق للمناخ الذي عقد في البصرة، التزامه بالمنهاج الحكومي في ما يتعلق بالتغيرات المناخية ونقله من الجانب التنظيري إلى واقع تنفيذي”، مبيناً، أن “هذا التوجه غير مسبوق لحكومة عراقية في بداية عهدها”.وأضاف، أن “المؤتمر جاء للتباحث مع الجهات الدولية والمنظمات والدول المانحة لمساعدة العراق في تنفيذ أولوياتها في أجندة العمل المناخي”، مشيراً إلى أن “ذلك سيتبعه تمويل للمشاريع خلال عهد الحكومة الحالية”.وتابع، أن “السوداني أوضح في كلمته أنه ستكون هناك متابعة من مجلس الوزراء لتنفيذ هذه المشاريع، وكلف المجلس الوزاري الاقتصادي لوضع إطار زمني لتنفيذ البرامج والمشاريع”، لافتاً إلى أن “المشاريع هي حزمة أدرجت ضمن موازنة 2023، يأتي في مقدمتها عدم حرق الغاز واستثماره وعقود الطاقات المتجددة والعديد من مشاريع معالجة المياه الثقيلة في المحافظات والذي يحمي البيئة المائية وصحة الإنسان من الملوثات والاستفادة منها، إضافة إلى مشاريع مكافحة التصحر وتطبيق نظم الري الحديث، وهي بحدود 30 مشروعاً ستحال الى مجلس النواب لغرض إقرارها”.وأكد، أن “هناك صندوقاً يسمى بصندوق المناخ الأخضر والذي يخص برامج ومشاريع التغيرات المناخية للدول المتاثرة بالتغيرات المناخية، حيث إن ميزانية هذا الصندوق هي 100 مليار دولار”، موضحاً أن “بإمكان العراق الاستفادة من تمويلات هذا الصندوق لمواجهة التغيرات المناخية”.وحول المؤتمر الإقليمي الذي دعا إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في كلمته خلال مؤتمر المناخ، أكد اللامي، أن “هذا المؤتمر سيعقد خلال العام الحالي”، لافتاً إلى أنً “المؤتمر يهدف لوضع برامج مشتركة وتعاون لمكافحة آثار التغيرات المناخية، كونها تؤثر في باقي الدول الإقليمية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *