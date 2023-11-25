مستشار السوداني لشؤون النقل:سيتم اختيار الشركات العالمية لتنفيذ الربط السككي مع إيران

مستشار السوداني لشؤون النقل:سيتم اختيار الشركات العالمية لتنفيذ الربط السككي مع إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، السبت، آلية اختيار الشركات المنفذة لمشروع الربط السككي البصرة – الشلامجة ، فيما حدد السقف الزمني لتنفيذ المشروع.وقال الأسدي، إن “هناك شركات معروفة عالمياً في مجال تنفيذ وإنشاء وتصميم السكك الحديد، وهناك بعض الإجراءات الحكومية من بينها المباشرة بدعوة هذه الشركات وإجراء تقييم لأداء وكفاءة وخبرة وتاريخ الشركات والتكنولوجيا التي تمتلكها”.وأضاف أنه “على أساس التقييم سيتم اختيار الشركات الأفضل لتنفيذ مشروع الربط السككي مع إيران، وتوجيه دعوة مباشرة إلى 3 أو 4 شركات منها، ومن ثم نبدأ بعملية التعاقد مع هذه الشركات وإجراء التصاميم المطلوبة والإجراءات الهندسية من خلالها”، لافتاً إلى أن “السقف الزمني للمشروع 24 شهراً”.

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