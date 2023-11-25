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مصدر أمني: سحب يد أمين عام وزارة الدفاع وإحالته للتحقيق لتزويره
موقع اقتصادي متخصص: (773.806) دينارا شهرياً متوسط الفرد المعيشي في بغداد عدا بدل الإيجار
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
تحالف الفتح يطالب بإخراج القوات الأمريكية من العراق
النزاهة النيابية:س”نفتح” ملف فساد عقارات الدولة
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موقع اقتصادي متخصص: (773.806) دينارا شهرياً متوسط الفرد المعيشي في بغداد عدا بدل الإيجار
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
بالوثيقة..هيئة الاستثمار توجه بإيقاف إبرام العقود الاستثمارية في النجف
مستشار السوداني لشؤون النقل:سيتم اختيار الشركات العالمية لتنفيذ الربط السككي مع إيران
اليوم..سعر صرف الدولار=159750 ديناراً
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- رياضية
وقوع منتخب الناشئين العراقي ضمن المجموعة الأولى في بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين
المنتخب العراقي بالمرتبة 63 وفق تصنيف الفيفا الشهري
كاساس: طريق المنتخب نحو مونديال 2026 بـ”الطويل والشائك”
وزارة الشباب والرياضة تعلن عن قرب إنهاء الأعمال الجارية في ملعب الشعب الدولي
غداً.. منتخبنا الوطني أمام نظيره الفيتنامي
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- تحقيقات
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
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راح العراق..السوداني يطالب “بالإسراع في تنفيذ الربط السككي مع إيران”
العامري: استهداف القوات الأمريكية للحشد انتهاكا للسيادة الإيرانية على العراق
القوات الأمريكية تقصف معسكراً للحشد الشعبي والحرس الثوري في جرف الصخر الخارجة عن السيادة العراقية
نائب كردي سابق للبارزاني: عن أي مظلومية تتحدث؟؟ كفى كذباً
بالوثيقة..رئاسة البرلمان تعلن عن طرد الحلبوسي من البرلمان
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