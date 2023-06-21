مستشار السوداني: لو يتم الطعن بالموازنة لو لا !

مستشار السوداني: لو يتم الطعن بالموازنة لو لا !
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال  المستشار السياسي لرئيس الوزراء سبهان الملا جواد ، الأربعاء،  في بيان صحفي ، انه “ليس هناك نية للطعن بقانون الموازنة لغاية الان”، مستدركا القول “لكن هناك أعباءً مالية وسيناقشها مجلس الوزراء واتوقع ان تمرر الموازنة دون طعن، او هناك سيكون طعن في مادة او مادتين على الأكثر”.وأضاف: “لو كانت الموازنة لسنة واحدة لكان التأخر كبير جدا ولكنها لثلاث سنوات فالحكومة ستكون قادرة على انجاز العمل وتلافي التأخير”، موضحا ان “الخلافات مع الكورد وإقليم كوردستان شبه منتهية بسبب نهج السوداني الذي يعمل بسياسة متوازنة مع الجميع”.وبين جياد انه “يجب ان يكون عمل المحافظات اداري وليس سياسيا ونحن مع مجالس المحافظات وذلك للعمل باستقلالية وبحرية كبيرة في أمور الدولة من خلال اللامركزية الإدارية التي تمنح حرية اكبر في العمل وهي مهمة إدارية يتم الذهاب اليها بمركب سياسي”.وتابع مستشار رئيس مجلس الوزراء بالقول: ان “الموازنة هي مؤشر توافق ناجح للبرلمان واي معترض كان يمكن ان يعرقل على الرغم من التأخير اقرت بتوافق سياسي”.

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