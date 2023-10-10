مستشار السوداني:(1141)ناجية يزيدية يتسلمن رواتب شهرية من الحكومة الاتحادية

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الصين:لا حل للوضع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بحل الدولتين
الجيش الإسرائيلي:أمام إسرائيل أيام قاسية أخرى
إسرائيل تجند عشرات آلاف من جنود الاحتياط ردا على “طوفان الأقصى”
البرلمان الليبي يطالب الأمم المتحدة بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة
إقالة مكارثي من مجلس النواب الأمريكي سيؤدي إلى قلب الأوضاع على بايدن وحزبه
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اليوم..سعر صرف الدولار=164000 ديناراً
النقل النيابية تدعو الحكومة إلى الاهتمام بأرباح شركات وزارة النقل
مصدر حكومي كردي:السوداني أرسل(171) مليار دينار لحكومة الإقليم
حزب كردي:الوضع في الإقليم وصل إلى مراحل خطيرة جراء فساد وفشل حكومة البارزاني
مجلس الوزراء يوافق على تأسيس “شركة تجارة ومقاولات عامة”ترتبط بوزارة الدفاع!
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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العامري:المقاومة س”تحرر “فلسطين تحت راية خامئني والزعماء العرب ضد تحريرها
نائب:زعماء الشيعة والسنّة والكرد باعوا العراق للكويت ولا سيادة لهذا البلد في ظل حكم الخونة
الفياض والخنجر في أنقرة لبحث “إتفاق أمني بشأن تواجد pkk في الإقليم “وكذلك زيادة استثماراتهما في تركيا
نائب:مصارف غير عراقية تسيطر على نافذة بيع العملة في البنك المركزي
صحيفة أمريكية: الدولار في العراق أصبح مصدرا مربحا للميليشيات والسياسيين الفاسدين وإيران
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- اذاعة INN