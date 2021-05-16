مستشار حكومي:تركيا ستقطع مياه دجلة عن العراق بشكل نهائي والكاظمي “صامت”!

مستشار حكومي:تركيا ستقطع مياه دجلة عن العراق بشكل نهائي والكاظمي “صامت”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر مستشار حكومي عراقي، الاحد، من نوايا الحكومة التركية التي بدأت بإعداد الخرائط والتصاميم لبناء سد “الجزرة” الذي يقع مكانه بعد سد اليسو مباشرة، إذ سيقلل أو ربما يمنع هذا السد من الاطلاقات المائية إلى الأراضي العراقية.وقال المستشار والخبير الزراعي عادل المختار في حوار متلفز، إن “أسباب انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات تعود إلى قلة الأمطار، والإيرادات الثلجية، فضلا عن الإجراءات التركية التي قللت الإطلاقات المائية للعراق”، مبينا أن “المفاوضات القائمة مع أنقرة لم ترتقِ إلى المصداقية أو النتائج الملموسة”.وأضاف المختار أن “الجهات المعنية بالملف المائي (وزارة الموارد المائية) لديها علم مسبق بأزمة انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات والمشكلة التي تحدث حاليا”، متسائلا “لماذا لم تتصرف الوزارة لمعالجة أو تفادي هذه المشكلة؟”.وتابع أنه “من المفترض على وزارة الموارد المائية الإطلاق من الخزين المائي لمعالجة شحة المياه الحاصلة في نهري دجلة والفرات”، معربا عن اعتقاده بأن “هذا التلكؤ في التعامل مع هذه الشحة المائية يؤكد غياب الخطط الستراتيجية الواضحة لإدارة ملف المياه في العراق من قبل الوزارة”.وحذر المختار من “بناء سد الجزرة التركي الذي ما زال قيد إعداد التصاميم الذي سيقطع اغلب الاطلاقات المائية التي تصلنا من سد اليسو”، مبديا استغرابه من “عدم معارضة الحكومة العراقية لبناء هذا السد أو رفضه”. 

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