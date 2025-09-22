مستشار حكومي:فرص استثمارية واقتصادية كبيرة أمام العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي،الاثنين، أن العراق مقبل على مشاريع إستراتيجية ضخمة خلال المرحلة المقبلة، ما يفتح الآفاق العالمية على البلاد.وقال علاوي، إن “الحكومة الحالية حققت مؤشرات كبيرة لتطوير الاقتصاد غير النفطي انعكاساً لنهجها الذي استمرت به على مدى السنوات الماضية.وأضاف، “توجد فرص استثمارية واقتصادية كبيرة جداً في البلد، فضلاً عن طاقة طموحة ينظر لها العالم ويتقدم نحوها في مجال الموارد المعدنية والعقول البشرية والموقع الجغرافي للعراق”. وأوضح، أن “هناك الكثير من الاستثمارات سواء في طريق التنمية أو ميناء الفاو الكبير أو مشاريع أخرى إستراتيجية”، مؤكداً “إقبال العراق على مشاريع كبيرة ستفتح الكثير من الآفاق له على المستوى الإقليمي والعالمي”.وقال، “سيكون هناك إقبال من قبل المستثمرين على المشاريع الإستراتيجية الكبيرة وفي القطاعات الاقتصادية الحديثة كالموارد المعدنية والمشاريع العملاقة”.

