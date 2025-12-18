مستشار حكومي:مذكرة التفاهم المائية بين العراق وتركيا ستدخل حيز التنفيذ

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي،الخميس، أن مذكرة التفاهم المائية بين العراق وتركيا باتت قريبة جداً من الدخول حيز التنفيذ بعد استكمال معظم الترتيبات الإدارية واللوجستية.وأوضح المفتي أن “المرحلة الأولى شملت توقيع الاتفاق الإطاري بين البلدين، فيما تضمنت المرحلة الثانية إقرار آلية التمويل وتحديد الجداول الزمنية للمشاريع، مؤكداً أن العراق سيخاطب الجانب التركي رسمياً فور اكتمال الإجراءات لتفعيل المذكرة”.وأشار إلى أن “العراق يشهد حالياً زيادة في الإطلاقات المائية القادمة من تركيا، إلا أن تأثيرها محدود بسبب موسم الأمطار، متوقعاً أن تصبح أكثر وضوحاً مع بدء التنفيذ، وخاصة مع انحسار الأمطار ومع بداية عام 2026”.ولفت المفتي الى أن “الملف المائي يحظى بأولوية عالية لدى الحكومة، ويشهد تحركاً فعلياً مشتركاً بين وزارات المالية والموارد المائية والجهات المعنية الأخرى”.

