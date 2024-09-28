مستشار حكومي:هناك تطورا في تعظيم موارد العراق من المصادر غير النفطية

مستشار حكومي:هناك تطورا في تعظيم موارد العراق من المصادر غير النفطية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،السبت، إن ” الإيرادات النفطية نصف السنوية للعام 2023 بلغت 53.88 ترليون دينار، في حين ارتفعت خلال 2024 الى أكثر من 58.80 ترليون دينار”.‌‎ وأضاف، ان “الإيرادات غير النفطية بلغت قرابة 0.42 ترليون دينار خلال الاشهر الستة من العام 2023، وفي نهاية النصف الاول من العام 2024 وصلت الى 7.18 ترليونات دينار”. وأشار صالح الى ان ” هناك تطورا كبيرا في قدرات المالية العامة خلال العام 2024 من خلال تعظيم موارد العراق من المصادر غير النفطية”.وأقر مجلس النواب، الإثنين 12 حزيران 2023، قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، حيث أقرت الموازنة مزيدا من النفقات والاستثمارات كنتيجة مباشرة للزيادة في عائدات النفط التي تشكل نسبة 90% من إيرادات البلاد وبسعر 70 دولارا للبرميل. 

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