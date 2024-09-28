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علاوي يحذر من تعديل قانون الأحوال الشخصية
نائب:التنافس بين البارتي واليكتي ستكون على أشدها في انتخابات الإقليم
مستشار حكومي:هناك تطورا في تعظيم موارد العراق من المصادر غير النفطية
كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يعلن تمويله لأول مشروع استثمار زراعي في العراق
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل (حسن نصرالله) زعيم حزب الله اللبناني
أمريكا وفرنسا تقترحان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لمدة (21) يوماً
الملك عبدالله:لا عجب أن الثقة بالمبادئ والقيم الأساسية للأمم المتحدة قد بدأت بالانهيار
وزير الصحة اللبناني:(2393) بين قتيل وجريح في لبنان جراء القصف الإسرائيلي
غوتيريش يحذر من تحويل لبنان إلى غزة أخرى
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مستشار حكومي:هناك تطورا في تعظيم موارد العراق من المصادر غير النفطية
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يعلن تمويله لأول مشروع استثمار زراعي في العراق
اليوم..أسعار صرف الدولار=152500ديناراً
امريكا “صديقة”العراق تقف ضده وتنضم للكويت بغلق منفذه البحري الوحيد وانتهاك سيادته
وزارة التخطيط:إجراء التعداد العام لسكان العراق هدفه تنموي واقتصادي
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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