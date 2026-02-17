مستشار حكومي: الرواتب مؤمنة ولا خوف عليها

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن المادة 29 من القانون تضمن استمرار تمويل الرواتب وعدم انقطاعها.وقال صالح، بحسب الصحيفة الرسمية، إن المالية العامة لعام 2026 دخلت مرحلة التطبيق العملي لقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدّل، الذي يفرض تأمين موارد شهرية لتغطية النفقات الإلزامية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية وإعانات الرعاية الاجتماعية، والتي تُقدّر بنحو 8 تريليونات دينار شهرياً،وأوضح أن المادة 29 من القانون تتيح استمرار التمويل المؤقت للنفقات ذات الأولوية، ما يضمن عدم انقطاع الرواتب والمعاشات، مؤكداً حرص الحكومة على المحافظة على استقرار الوضع المالي وحقوق الموظفين والمستفيدين من الدعم الاجتماعي

