مستشار حكومي: العلاقة بين البيت الأبيض وحكومة السوداني”جيدة”

مستشار حكومي: العلاقة بين البيت الأبيض وحكومة السوداني”جيدة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر احد فريق لوبي السوداني في أمريكا المستشار السياسي لرئيس الوزراء فرهاد علاء الدين ،الاحد، أن طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة تغلب عليها سمة الإيجابية والتعاون المستمر.ويقول المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فرهاد علاء الدين، للوكالة الرسمية، إن “طبيعة العلاقة التي يرتبط بها العراق مع الولايات المتحدة تغلب عليها سمة الإيجابية والتعاون المستمر، ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والاستقرار الإقليمي”.وأضاف، أن “استثناء العراق من تشديدات منح التأشيرة الأمريكية يؤكد على متانة العلاقات الثنائية وأهمية التعاون المشترك في المجالات الأمنية، والاقتصادية والدبلوماسية والهجرة، خصوصا وأن الحكومة العراقية قد بينت في أكثر من مناسبة بأن العراق مستمر في نهجه لتعزيز الأمن والاستقرار، والتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة تسهم في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية”.وأكد، “التزام الحكومة بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول لضمان المصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لما فيه خير الشعب العراقي والمنطقة”.

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