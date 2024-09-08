مستشار حكومي ينفي وجود أزمة في الرواتب

مستشار حكومي ينفي وجود أزمة في الرواتب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، الاحد، أنه لا توجد ازمة رواتب وهذه مجرد شائعات “مغرضة” لاثارة القلق بين الناس.وقال صالح في حديث صحفي، إنه “لا توجد أزمة في ملف رواتب وهذه مجرد شائعات تطلق بين الحين والاخر  لإثارة القلق بين الناس ليس إلا”.وأضاف، أن “الرواتب والرعاية الاجتماعية هي أولوية في النفقات العامة، لكونها تمس الحياة المعيشية لشريحة واسعة جدا من الشعب العراقي، وعلى وفق نظام العائلة، فإن الرواتب والمعاشات وتخصيصات الرعاية الاجتماعية التي تشكل قرابة 70 بالمئة من النفقات التشغيلية في الموازنة العامة السنوية، لها الأولوية في الانفاق، إذ بالغالب هناك راتب او معاش تقاعدي او مخصصات رعاية اجتماعية تمس حياة الاسرة العراقية بشكل أو بآخر، لذلك فهي ضمان الدولة الجوهري للفرد العراقي في توفير سبل العيش”.وتابع: “فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة والذي يشكل دخلا حقيقيا غير مباشر للأسر عموما والأسر محدودة الدخل على وجه الخصوص ومنها ما تقدمه الحكومة من مواد في السلة الغذائية فضلا عن والوقود المدعوم والادوية المجانية للامراض المزمنة وشبه المجانية الاخرى في العيادات الشعبية والمستشفيات وغيره”. وبيّن، أن “الدعم لوحده يشكل اليوم نسبة تقدر بنحو 13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي السنوي للعراق أو قرابة 25 بالمئة من الانفاق السنوي الكلي في الموازنة العامة الاتحادية، وهذا ما يجعل العراق من ضمن البلدان المسماة بنظم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية”.

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