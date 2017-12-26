مستشار معصوم:إدارة كردستان ما زالت بيد مسعود البارزاني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، اليوم الثلاثاء، توضيحاً حول تصريحات مستشاره عبداللطيف رشيد، مؤكدا انها تعبر عن وجهة نظره الشخصية.وقال المكتب في بيان ، إن “صحيفة الصباح الجديد نشرت بعددها الصادر يوم الاثنين 25/12/2017 حواراً مع عبداللطيف رشيد المستشار في مكتب رئيس الجمهورية، نوضح هنا أن الآراء الواردة في الحوار تعبر عن وجهة النظر الشخصية لرشيد”.وأكد ان “كل ما يعبّر عن رأي ومواقف رئاسة الجمهورية هو ما ينشر في موقع رئيس الجمهورية وفي بيانات ومقابلات وحوارات معصوم الموجهة إلى الإعلام”.وكان المستشار عبد اللطيف رشيد قد أشار في حوار مع صحيفة “الصباح الجديد”، الى أن حكومة الإقليم لا تمثّل شعب كردستان، مبينا ان زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني يدير الأمور من خلف الستار.