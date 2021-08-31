مسجدي:الجولة الرابعة من المباحثات الإيرانية السعودية ستعقد في بغداد وحجم صادراتنا للعراق بلغت 13 مليار دولار سنويا

مسجدي:الجولة الرابعة من المباحثات الإيرانية السعودية ستعقد في بغداد وحجم صادراتنا للعراق بلغت 13 مليار دولار سنويا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، اليوم الثلاثاء، عن إن الجولة الرابعة من المباحثات الإيرانية السعودية ستعقد في العاصمة بغداد.وقال مسجدي، في بيان باللغة الإنكليزية ، انه “أجرينا ثلاث جولات من المحادثات مع الجانب السعودي حتى الآن ، لكن لم تحدث اي محادثات في (مؤتمر بغداد)، التي جرت مؤخرا، مشيرا الى، انه ستعقد الجولة الرابعة من المحادثات بعد تشكيل الإدارة الإيرانية الجديدة”.وأضاف، ان “لدينا روابط مذهبية قوية مع الشعب العراقي ، وقد أعلنا رسميًا أن إيران ستقف بحزم إلى جانب حكومة  العراق للمساعدة في إعادة بناء المناطق المتضررة، مشيرا الى، أن “حجم صادراتنا للعراق وصلت إلى 13 مليار دولار سنويا”.وتاب‘، ان “العراق يعاني من أزمة نقص في الكهرباء، وإيران هي الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانبه طوال هذه الأزمة، حيث تقوم إيران بتصدير نحو 47 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى العراق لاستخدامه في محطات الكهرباء، مشيرا الى ان العراق يدفع ثمن صادرات الغاز بشكل متقطع”.واكد وقوف بلاده الى “جانب العراق في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا الى، ان “عددًا من الإيرانيين استشهدوا على الأراضي العراقية في الحرب على الإرهاب”.يشار الى ان العلاقات دبلوماسية بين إيران والسعودية تدهورت في أعقاب الهجوم على السفارة السعودية في طهران في كانون الثاني 2016 ، حيث نفت طهران في حينها ضلوعها بهذا الامر.وازدادت العلاقة سوءا بعد اقدام السعودية على اعدام رجل الدين الشيخ نمر النمر، قبل ان تتوالى الاحداث التي ساهمت بالقطيعة السياسية، بسبب سياسات تصدير النفط وحرب اليمن والعلاقات مع الولايات المتحدة.

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