مسجدي:الحشد الشعبي سيطرد القوات الأمريكية من العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق-أكد السفير الإيراني في بغداد، ايرج مسجدي، الاربعاء (29 كانون الثاني 2020)، لممثلة الامم المتحدة جنين بلاسخارت، أن إيران ستدافع عن نفسها أمام أي تهديد أمريكي.وقالت السفارة في بيان ، إن “ممثلة الامم المتحدة التقت السفير الايراني في بغداد واشادت بدور ايران في مكافحة الارهاب”، مؤكدة “سعيها لزيارة طهران للتباحث مع المسؤولين الايرانيين سبل مكافحة الارهاب في المنطقة”.واضاف البيان أن “السفير الايراني أكد دعم بلاده للحشد الشعبي الذي سيطرد القوات الأمريكية من العراق “، وبين أن “إيران ستدافع عن نفسها امام اي تهديد امريكي”.واكد مسجدي ان وجود الحشد الشعبي يمثل استقرار العراق.