مسجدي:الحوار الخامس مع السعودية سيكون في بغداد عاصمة خامئني

مسجدي:الحوار الخامس مع السعودية سيكون في بغداد عاصمة خامئني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي، الخميس، عن قرب احتضان بغداد عاصمة خامئني الجولة الخامسة من المفاوضات بين السعودية وايران.وقال مسجدي في حوار متلفز ، لغاية الان تمت اربع جولات بين السعودية وايران في بغداد برعاية العراق وان الجولة الخامسة التي ستنطلق قريبا ايضا ستكون في بغداد عاصمة البرامكة والإمام خامئني”.واضاف ان “ايران تتطلع الى التوصل الى نتائج ايجابية بينها وبين السعودية من خلال هذا المباحثات”، مبينا ان “الجانبين لديهما نظرة ايجابية للغاية تجاه تلك المفاوضات”.ولفت السفير الإيراني الى ان “المنطقة يمكنها حلحلة المشاكل فيما بينها بعيد عن الوصاية الامريكية”.

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