آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
رئيس مجلس الخدمة الاتحادي يكشف عن الفئات المشمولة بالتعيين
مسجدي:العراق خزينة إيران المفتوحة
الطاقة النيابية:إيران لن تسمح للعراق باستثمار غازه لإبقاء عملية الشراء منها وبشروطها
نائب:العقود النفطية جريمة بحق العراق ويجب إعادة النظر بها
صالح يدعو الحكومة إلى وضع خطة صحية خمسية تتناسب مع النمو السكاني
-
- رياضية
مسعى لنادي برشلونه لعودة نيمار إلى صفوفه
المنتخب العراقي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب
الاتحاد الخليجي لكرة القدم يصوت على إقامة بطولة الخليج 25 في البصرة
صحيفة:عودة النجم راموس للمشاركة في مباريات ريال مدريد قريباً
وزير الشباب والرياضة يبحث مع دول الخليج العربي سبل دعم استضافة الخليج 25 في العراق
-
- تحقيقات
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
-
- متابعات خاصة
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN