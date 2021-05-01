مسجدي:العراق خزينة إيران المفتوحة

مسجدي:العراق خزينة إيران المفتوحة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال السفير الإيراني لدى بغداد، إيريج مسجدي، اليوم السبت، إن زيارة وزير الكهرباء ماجد إلى حنتوش إلى إيران تتماشى مع التعاون بين البلدين وسداد ديون طهران المالية على العراق.وذكر مسجدي في حديث صحفي، أنه “تتماشى زيارة ماجد حنتوش وزير الكهرباء العراقي المرتقبة إلى طهران مع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وتسريع سداد المطالبات المالية الإيرانية”.ومن المرتقب أن يجري وزير الكهرباء، زيارة  إلى العاصمة الايرانية طهران، بداية الاسبوع الحالي، لبحث تداعيات ملف تقليل نسبة الغاز المصدر إلى العراق وحسمه، بحسب المتحدث باسم الوزارة.ونقلت وكالة الانباء الرسمية “واع” عن وزير الكهرباء ماجد حنتوش، الخميس الماضي، قوله، إن “الزيارة المرتقبة التي سنجريها إلى إيران نأمل من خلالها تحقيق ما مخطط له من تجهيز الكميات المطلوبة من الغاز لجميع المحطات الكهربائية”.وأضاف أن “تحسناً سيطرأ على تجهيز الطاقة كما إن وزارة الكهرباء تحظى بدعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مشيراً إلى إن “جميع الوزارات تدعم جهود وزارة الكهرباء وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء”.ولفت وزير الكهرباء، إلى أن “ترشيد الطاقة سيسمح بتجهيز 24 ساعة يومياً رغم حاجة العراق الى 28 ألف ميغاواط”، مبينا انه “لا يمكن خلال أشهر قليلة معالجة مشكلة تراكمت لسنوات”.

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