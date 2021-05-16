مسجدي:الكاظمي حقق الحلم الإيراني بالوصول إلى البحر الأبيض المتوسط عبر الربط السككي

مسجدي:الكاظمي حقق الحلم الإيراني بالوصول إلى البحر الأبيض المتوسط عبر الربط السككي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي، الاحد، أن طهران وبغداد لديهما العديد من الطاقات المشتركة للتعاون التي يمكن تفعيلها بشكل اكبر، لافتا إلى أن العراق يمكن أن يحل محل دول أخرى لترانزيت البضائع إلى إيران.ونقلت قناة العالم الإيرانية في خبر عن مسجدي قوله خلال لقاءات جمعته مع شيوخ العشائر ورؤساء طوائف واساتذة الجامعات بمناسبة عيد الفطر، إن “ايران والعراق لديهما قواسم مشتركة كثيرة من اجل تعزيز التعاون فيما بينهما”، لافتا الى “ترحيب الجمهورية الاسلامية بان يصبح العراق احد اكبر دول الترانزيت في المنطقة وجسرا يربط دول الغرب بالشرق”.واوضح مسجدي، أن “ايران والعراق يتمتعان بموقع ستراتيجي مماثل تقريبا”، لافتا إلى أن “احدا لا يستطيع ان يغير هذا الواقع، ذلك ان الحقائق التاريخية والجغرافية غير قابلة للتغيير”.وفي معرض الاشارة الى مشروع الربط السككي بين البلدين، اوضح السفير مسجدي ان “ الكاظمي حقق الحلم الايراني بالوصول إلى البحر المتوسط بسهوله عبر الربط السككي ونثمن موقفه هذا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *