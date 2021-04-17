مسجدي:بلادي مستعدة لتصدير الخدمات الفنية والهندسية الى العراق!

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الحداد:مقترح وزارة المالية بفرض ضريبة على رواتب الموظفين مخالفة قانونية
ائتلاف المالكي “يستنكر” فرض الضرائب على رواتب الموظفين
نائب:قانون النفط والغاز سيرحل إلى الدورة البرلمانية القادمة
من انجازات أحزاب المرجعية ..أكثر من 7 ملايين عراقي يعيشون في العشوائيات
تحالف القوى يطالب الكاظمي بإقالة وزير المالية لإصراره على قطع رواتب الموظفين
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شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
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الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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