مسجدي:زيارة رئيسي إلى بغداد “لتوحيد” القضاء العراقي مع إيران

مسجدي:زيارة رئيسي إلى بغداد “لتوحيد” القضاء العراقي مع إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدرت السفارة الإيرانية في بغداد، الاثنين، بيانا حول زيارة رئيس السلطة القضائية الايرانية ابراهيم رئيسي الى العراق.وجاء في بيان السفارة الذي نشرته “ارنا” ، انه “وفي سياق التنمية الشاملة  ونحو الاندماج بين البلدين الشقيقين ايران والعراق وردا على الزيارة التي قام بها رئيس مجلس القضاء الاعلى في جمهورية العراق الى طهران العام الماضي، سيقوم رئيس السلطة القضائية في إيران ابراهيم رئيسي بزيارة الى بغداد اليوم الاثنين تلبية لدعوة من  فائق زيدان بهدف توحيد العلاقات القضائية والقانونية بين البلدين”.وأضاف البيان، ان “رئيس السلطة القضائية الايرانية الذي يرافقه وفد رفيع المستوى سيجري محادثات مع نظيره العراقي فضلا عن عدد آخر من كبار المسؤولين العراقيين”، مبينا أنه “سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين كبار مسؤولي جهازي القضاء في البلدين”.واعربت السفارة الايرانية في بغداد عن “تمنياتها بالمزيد من النجاح وتعزيز اواصرالعلاقة الروحية بين البلدين الجارين ايران والعراق”.وكان مجلس القضاء الاعلى العراقي قد اعلن امس الأحد، ان رئيس السلطة القضائية الإيرانية ابراهيم رئيسي، سيزور بغداد اليوم الإثنين. يذكر ان فائق زيدان إيراني الارتباط والمقبور ابو مهدي المهندس من رشحه لرئاسة السلطة القضائية.

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