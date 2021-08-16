مسجدي:قاآني مسؤول الملف العراقي والأغلبية البرلمانية المقبلة لصالح أحزابنا في العراق وإيران من تشرف على قمة بغداد

مسجدي:قاآني مسؤول الملف العراقي والأغلبية البرلمانية المقبلة لصالح أحزابنا في العراق وإيران من تشرف على قمة بغداد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت إيران، اليوم، رغبتها بتطوير العلاقة مع العراق على مختلف المستويات، فيما أبدت دعمها إجراء الانتخابات بموعدها المقرر، فضلاً عن سعادتها بالحراك العراقي الأخير على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه إسماعيل قاآني في بغداد.جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها قناة العالم الإيرانية، مع السفير الإيراني لدى بغداد، إيريج مسجدي، الذي وضع النقاط على الحروف لمختلف الملفات المشتركة بين بغداد وطهران، وأبرز الطموحات الإيرانية في العراق.مسجدي ذكر أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، هو “المسؤول الرسمی من قبل إيران عن الملف العراقي “.وأوضح أن “زیارات قاآني في أي زمان هي زیارات رسمیة لإجراء محادثات مع المسؤولین العراقیین، وکل هذه الخطوات والأنشطة تصب في اتجاه واحد ألا وهو تعزیز العلاقات والتعاون بین البلدین ومساعدة العراق وتقویة العلاقات والصلات في مختلف المیادین، وعلی الأخص البعدین الأمني والعسکري إلی جانب البعد الدفاعي ومسائل مشترکة أخری”.وتابع علی هذا الأساس، فإن قاآني من الممکن أن “یجري محادثات مع مسؤولین مختلفین أو رؤساء أحزاب، ولکن کل ما سبق ذکره یتم بالتنسیق الکامل مع الحکومة العراقیة وعلمها بهدف مساعدة العراق من أجل دفع العلاقات بین البلدین إلی الأمام”.

وقال السفير الإيراني “یحدث أحیانا أن یواجه الإخوة العراقیون من أطیاف وتیارات مختلفة مشکلات وصعوبات، یقوم قاآني بتقدیم النصح والمشورة، إلی حد أنني شخصیا أشهد أن زیارات اللواء قاآني تصب في موضوع تقویة العراق والتعاون المشترك بین البلدین الجارین والتعاون والتنسیق بین مختلف القوی، لهذا، فإن هذه الزیارات تعتبر ناجحة وموفقة وتتم بناء علی دعوات من مسؤولین عراقیین”.ولفت إلى أن “بعد المفاوضات مع أميركا لم یقم قاآني بأية زیارة للعراق، وأن آخر زیارة قام بها کانت قبل انطلاقة مفاوضات حکومة بغداد مع الأميركیین”.وعن القمة المرتقبة في بغداد، أبدى السفير الإيراني، سعادة بلاده بعقد هذا المؤتمر لانه جاء لصالح إيران ونثمن دور الكاظمي في تحقيقه خدمة للمشروع المقاوم .وبشأن موقف إيران من الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، أكد مسجدي، أن أحزاب البيت الشعيي  ستشكل الاغلبية البرلمانية ورئاسة الحكومة  بتنسيق مع ايران .

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