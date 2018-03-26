مسجدي:لن نترك العراق للسعودية!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي ،الاثنين، إن الجمهورية الاسلامية في إيران وقفت سابقا مع العراق في التصدي لداعش وسنقف معهم في هذه المرحلة لاعادة الاستقرار ونمنع مد النفوذ السعودي فيه .واضاف مسجدي في تصريح صحفي خلال الندوة الحوارية الموسومة بعنوان ( العراق وايران: مسار العلاقات في ظل المحاور الاقليمية ) والتي عقدها مركز الرافدين للحوار بعنوان وحضرها عدد من الاساتذة والباحثين في الشأن السياسي العراقي: ان موضوع التقارب السعودي يشكل تهديد امني لان السعودية هي دولة مصدرة للارهاب ومعظم العمليات الارهابية التي نفذت في العراق هي من قبل الدواعش السعوديين.