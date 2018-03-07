مسجدي: العراق وإيران دولة واحدة تحت مشروع الإمام خميني

مسجدي: العراق وإيران دولة واحدة تحت مشروع الإمام خميني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- امتدح السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، العلاقات بين إيران والعراق خلال العقد الأخير، ووصفها بـ”المتقدمة”.ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية للأنباء، عن مسجدي قوله، إن “زيارات متعددة قام بها مسؤولون عراقيون رفيعو المستوى من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الخارجية، قابلتها زيارات من الجانب الإيراني تمثلت في زيارة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام للعراق ومستشار قائد الثورة الإسلامية، وعدد من الوزراء، والتي أدّت إلى تنمية العلاقات الثنائية في عدة جوانب، منها الاقتصادية”.وأضاف مسجدي أن “العراق تحول اليوم إلى ثاني بلد تُصدّر إليه المنتجات الإيرانية غير النفطية، والتي بلغت 6/132 مليار دولار من أبريل حتى نهاية ديسمبر2017 ، فضلاً عن ارتفاع مستوى تصدير إيران للطاقة (الغاز والكهرباء) إلى هذا البلد”. وتابع السفير الإيراني: “بالتأكيد فإنّ زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية، تشكل منعطفاً في العلاقات بين البلدين، حيث يمكن توقع بلوغ ارتفاع نسبة التبادل الاقتصادي بين إيران والعراق وفق الخطة الخمسية إلى 20 مليار دولار في السنة، إضافة إلى تحلّي حدود البلدين بالأمان والاستقرار والصداقة وتحول العلاقة بينهما إلى نموذجٍ يحتذى به في العلاقات بين باقي الدول”.كما اعتبر مسجدي الدلائل التالية لتنمية العلاقات الثنائية:

أولاً: “وجود إرادة لدى الشعبين وزعمائهما لتمنية العلاقات في شتي المجالات”.
ثانياً:”جوارالبلدين ووجود حدود طويلة بينهما”. 

ثالثاً: “مشروع الامام خميني القاسم المشترك الذي بجمع  البلدين”.

رابعاً:”العراق وإيران دولة واحدة تجاه التهديدات الأمريكية ضد إيران”.

خامساً: “انعدام العقبات التي كانت سابقاً تحول دون تنمية العلاقات”. 
سادساً: “تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب وداعش”. 
سابعاً: إدارة البلدين عبر حكومات صديقة لايران”.
 ثامناً: “وجود أهداف ومصالح مشتركة ثنائية ومنها ما يتعلق بالسياسة الخارجية”.
تاسعاً: “تعاون البلدين في مواجهة الإرهاب والاحتلال”. 
عاشراً: “نقل التجارب الإيرانية لصالح إعادة إعمار العراق “.
احدى عشر: “تصدير خدمات فنية وهندسية إيرانية إلى العراق”. 
اثنى عشر: “وجود تعاون سياحي بين البلدين، حيث بلغ عدد السياح من وإلى العراق سنوياً خمسة ملايين سائح”.
 فضلاً عما أسماه مسجدي “التنسيق السياسي والدولي بينهما خلال مشاركة البلدين في الملتقيات الدولية والإقليمية وتنمية العلاقات الثقافية والعلمية وكذلك تعاونهما في مجال البيئة”.كما أكد السفير الإيراني لدى العراق على أنّ “رفع مستوى العلاقات بين إيران والعراق سيُتحف المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار”.

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